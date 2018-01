Es herrscht Sturmwarnung über Europa! Mit seinem dritten Studioalbum "ULT7MA" entfesselt CR7Z erneut sein grenzenloses Potential und erzeugt live in Deutschland, Österreich und der Schweiz neben staunenden Blicken und euphorischem Jubel im Publikum, ein wundervolles Bild der absoluten Ratlosigkeit.

Wie kann ein einziger Mann mit DJ eine Show so extrem abreißen, seinen Fassettenreichtum demonstrieren und ganz nebenbei mit seiner Live-Stärke so einen himmelweiten Abstand zu der Rapszene in Deutschland darstellen?! Das selbstverständlich im erfreulichen Sinne für treue Anhänger von Rap mit Herz, Verstand und Seele.

Seine außergewöhnliche Bühnenpräsenz hat er bereits in den letzten Jahren unmissverständlich auf einigen Touren (Solo als auch Support für u.a. Kool Savas) unter Beweis gestellt. Freunde von Silbengewittern und Flow-Variationen sowie von Tiefgang und Atmosphäre werden auf den Showabenden sicherlich ein Gänsehautfeeling davontragen. Sichert euch die Tickets, überzeugt euch selbst von seinen Qualitäten und besucht ihn auf seiner „ULT7MA Tour“, denn es wird garantiert ein unvergessliches und ultimatives Erlebnis.