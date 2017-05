Crack Ignaz

Der König der Alpen kehrt nach unzähligen ausverkauften Shows in ganz Österreich und Deutschland zurück. “Live aufzutreten und die Musik, die man liebt mit sovielen menschen gleichzeitig teilen zu können, ist eine der schönsten Sachen die ich in meinem Leben erleben durfte. Es ist pure Energy oder Mana wie man in World of Warcraft dazu sagt. Erlebt habe ich auf der Bühne schon einiges. Vorallem im Kopf geblieben ist mir dieser eine Gig bei dem ich LGoonys Leben retten musste. Das war eine Nacht, an die er ungerne zurück denkt. Ich hoffe, dass es in Zukunft weiter so eskalant bleibt. Natürlich minus die Lebensgefahr. euer Ignaz K“.