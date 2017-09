× Erweitern Foto: Walter Lehnert Sparkassen Lauf Crailsheim

Der Crailsheimer Sparkassenlauf geht dieses Jahr in die achte Runde. Der Teilnehmerrekord von 2016 überstieg nochmals den aus dem Vorjahr. Die Organisatoren des TSV Crailsheim sowie der Hauptsponsor, die Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim möchten auch 2017 einen neuen Rekord aufstellen. Jedes Jahr am »Tag der Deutschen Einheit« veranstaltet die Leichtathletikabteilung des TSV Crailsheim den Crailsheimer Sparkassenlauf. Dieser findet nun zum achten Mal statt. Der Sparkassenlauf mit seinem Angebot für Hobbyläufer und ambitionierte Athleten hat sich zu einem beachtlichen Event im Crailsheimer Veranstaltungskalender entwickelt. »Man kann es sich nicht vorstellen, was an diesem Tag in Crailsheim los ist – die ganze Stadt ist auf den Beinen«, freut sich Dieter Brenner vom Organisationsteam des TSV Crailsheim.

Läufe für alle Altersklassen

Nur das gute Zusammenwirken der vielen Sponsoren, des Organisationsteams des TSV Crailsheim sowie die zahlreichen Helfer der Leichtathletikabteilung machen dieses große Laufevent möglich. Die Läufer danken es durch ihre zahlreiche Teilnahme und den immer wieder neuen Teilnehmerrekord.

Ein großes Plus: Für alle Altersklassen gibt es den richtigen Lauf. So können schon die ganz kleinen beim Bambinilauf zeigen, was in ihnen steckt. Alle Jahrgänge ab 2008 und jünger laufen die 500 Meter Strecke (Start 10.30 Uhr) vom Rathaus bis zur Johanneskirche, um den Häuserblock und zurück. Für Jugendliche im Alter von 10-15 Jahren (Jahrgänge 2007 bis 2002) wird der Stadtwerke-Schülerlauf mit einem 1,5-Kilometer-Rundkurs angeboten. Dieser Lauf startet um 11 Uhr am Rathaus.

Horaffen- und Jedermannslauf

Alle anderen Altersklassen können sich beim Horaffen- und Jedermannslauf messen. Es bleibt ihnen frei, ob sie die 4 oder 10 Kilometer laufen oder auch als Nordic Walker an den Start gehen möchten. Der Rundkurs durch die Crailsheimer Innenstadt, durch den Stadtpark, direkt an der Jagst entlang hat eine Länge von 2 km und bietet alles was das Herz begehrt – vom Anstieg über Natur bis hin zum Kopfsteinpflaster. So werden beim Hauptlauf zwei bzw. fünf Runden gelaufen. Start für alle Altersklassen ist um 11.30 Uhr am Rathaus. Die Siegerehrung findet zeitnah nach dem jeweiligen Lauf im Forum unter den Arkaden des Crailsheimer Rathauses statt.

Die Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim und auch die Stadtwerke Crailsheim sind mit Getränkestationen, an denen alle Läufer nach dem Zieleinlauf eine Erfrischung genießen können, vor Ort. Die Helfer der Leichtathletikabteilung geben frisches Obst zur Stärkung aus. Zudem werden zum Anfeuern Klatschstangen an die Zuschauer ausgegeben.