Informationen, eine Führung durch die Streuobstwiesen, eine mobile Mosterei und Angebote auf dem Wochenmarkt – der 1. Crailsheimer Streuobsttag am 7. Oktober zeigt die Vielfalt die hinter regionalem Streuobst steckt. Allein auf städtischen Flächen in Crailsheim stehen rund 3.800 Streuobstbäume, dazu kommen noch viele private Streuobstwiesen. Grund genug für die Stadt, um das heimische Streuobst am 1. Crailsheimer Streuobsttag in den Vordergrund zu stellen – auch wenn die Ernteerwartungen auf Grund der Witterung im Frühjahr dieses Jahr eher gering sind.

Am 7. Oktober präsentieren sich von 9 - 12 Uhr verschiedene Informationsstände im Rahmen des Crailsheimer Wochenmarkts. Besondere Angebote der Markthändler und am Nachmittag eine Führung durch die Streuobstwiesen am Kreckelberg werden angeboten. Eine mobile Mosterei bietet die Möglichkeit, eigenes Obst in Saft verwandeln zu lassen und gleich wieder mitzunehmen. s