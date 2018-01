× Erweitern Crimson Delight

Drei Songwriterinnen – eine Band. Raue Rocksongs and beautiful Popsongs– diese unverwechselbare Mischung der 5-köpfigen Band lebt von der ausdrucksstarken Stimme der Sängerin Jutta Jasím und dem virtuosen Spiel der russischen Gitarristin Natalia Pavlovschi und ihrer turbulenten Bühnenpräsenz! Neben den Eigenkompositionen mit ihren markanten Hooklines, die sich im Ohr festsetzen, haben sie auch ausgewählte Rock/Popcovers im Programm. 2006 veröffentlicht Crimson Delight ihre erste CD 'Appetizer'. 2007 wurde dann der Videoclip zu 'Mechanically' in Bukarest gedreht. 2009 geht die Band wieder ins Studio und arbeitet an ihrer nächsten CDCrimsonDelight, mit Produzent Glenn Keiles aus London (er komponiert u.a. Filmmusik für BBC, ZDF, Pro7 und arbeitete als Co-Produzent mit Ian Levine zusammen, Producer von Pet Shop Boys, Kim Wilde, Take That). 2011 Plattenvertrag bei Antstreet Records und 2012 Veröffentlichung der aktuellen CD ´Backyards of my Soul’. Vertrieb ´New Music Distribution’ und Believe Digital. Crimson Delight formierte sich 2004 um die Leadsängerin Jutta Jasím, nachdem sich deren vorherige Band Crimson Gallery aufgelöst hatte. Mit dieser Band hatte sie ebenfalls einen Plattenvertrag und 2 CDs aufgenommen. Das Debütalbum wurde im Londoner Pavilion-Studio eingespielt.