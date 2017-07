Die Critical Mass feiert das Fahrrad!

Das Fahrrad ist das überlegene urbane Fortbewegungs- und Transportmittel. Keine Emissionen, kein Lärm, es ist günstig, ist gesund und braucht wenig Platz.

Die CRITICAL MASS ist eine weltweite Fahrrad-Bewegung. In fast jeder großen Stadt treffen sich Fahrradfreunde am letzten Freitag im Monat um gemeinsam Fahrrad zu fahren. Hier treffen sich jung und alt und die Mischung der Fahrräder ist genau so verschieden wie die Charakter der Fahrer.

Wir sind die Gegenbewegung zur alltäglichen Blechlawine in unserer Stadt.

Wir werben für den Umstieg!

Weg vom Auto, weg vom immensen Flächen- und Energieverbrauch, weg von Lärm, Dreck und Luftverschmutzung – hin zu umweltfreundlicher Fortbewegung, hin zu einer sauberen, sicheren und fahrradfreundlichen Stadt Reutlingen.

Fahr mit! Zusammen machen wir die CRITICAL MASS groß!