Crock-it! feat. Bruce Neal (USA)

Crock-It! wurde gegründet, um Liebhabern amerikanischer Rock- und Countrymusik gerecht zu werden, so wie sie es selbst sind! Das Musikprogramm ist kompromisslos, voller Power und Lebensenergie und kennt nur eine Richtung – vorwärts! Eine fetzige Country Rock-Party ist also garantiert!

Die Crock-It!-Musiker aus dem Grossraum Stuttgart (Bruce Neal - voc, Hajo Ostertag - git, Frank Brodmann - dr, H-U Erlenmaier - b) sind schon "alte Hasen" und haben allesamt jahrzehntelange Band-Erfahrungen.

Crock-It! spielt Country Rock vom Feinsten und vom Rauhesten was die „New American Country“-Szene zu bieten hat. Mit Cover-Versionen von Big & Rich, Little Big Town, Brad Paisley oder auch den Eagles und John Mellencamp sollen Anhänger der etwas härteren Country&Rocksongs Gefallen an Crock-It! finden... put`s a big smile on your face!

Immer wieder ist das Publikum vom kraftvollen Mix der 4 leidenschaftlichen Musiker begeistert. Das Programm schafft eine perfekte Brücke zwischen beliebten Rocksongs und eingängiger moderner Countrymusik wie sie in dieser Konstellation wohl selten zu sehen und zu hören ist. Lasst euch von der energiegeladenen Crock-It!-Show mitreissen!