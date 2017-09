Crooked Colours

Präsentiert von kulturnews, Intro, Byte FM, Ask Helmut, Tonspion, How Deep Is Your Love, PULS

Musikalisch bewegen sie sich mit einem Fuß im Indie-Bereich und mit dem Anderen in etwas düsteren elektronischen Gefilden. Vergleiche werden oftmals zu Alt-J und Crystal Castles herangezogen. In ihrer australischen Heimat spielten sie bereits auf Festivals wie dem Parklife, Wonderland, St Jerome’s und dem Grooven The Moo und supporteten zudem RÜFÜS auf ihrer weltweiten Tour. Ihre Konzerte in Australien sind regelmäßig ausverkauft und ihre Songs erreichen auf Spotify zum Teil über 1 Mio Plays. Ihre aktuelle Single ‚FLOW‘ vom kommenden Album ‚VERA‘ ist auf #1 bei Hype Machine eingestiegen.