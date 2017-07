Willkommen zurück im Keller Klub: CROWBAR, die Champions im Schwergewicht aus New Orleans. Seit nunmehr elf Platten schlichtweg eine Wucht und Instanz des heavy Heavy Metal. Ob Sludge, Doomcore oder traditionelle Tugenden. Kirk Windstein und seinen Boys muss niemand mehr etwas vormachen, die kennen sich selbst bestens aus. Auf the „The Serpent Only Lies“, ihrer aktuellen Platte, zeigen sich Crowbar wieder wertkonservativ und brachial im besten Sinne. Live legen sie wieder eine Schippe drauf. Ganz kurz: Toll.