Zusammen mit unseren Komplizen von Cruise and Ride wird diese Nacht in Grund und Boden gefeiert!

Für snow- und surfsportaffne Partyganoven ist der Name der Crew längst in Stein gemeiselt: Mit ihren hunderten Ausfahrten in die besten Ski- und Surfgebiete haben sie über die Jahre unzähligen Stuttgartern wilde Tage und Nächte beschert!

Seid gespannt und schnallt euch an.