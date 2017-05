Die vier Herren Cruz/Derungs/Engelhardt/Kaltenbach spielen an diesem Samstag in der Kiste ein Programm, welches einzig und allein für das heutige Publikum zusammengestellt wurde. Alle viere studieren in Mannheim, gehören zur sehr aktiven jungen Mannheimer Jazz-Szene und stehen größtenteils unmittelbar vom dem Ende ihres Studiums.

Keine feste Band und Eingespieltheit, dafür aber interessante Eigenkompositionen aller Bandmitglieder und Vorfreude auf Spontanität und unvorhersehbare Initiativen der Mitmusiker sind es, die diesen Abend prägen und das Konzert zum Erlebnis für Zuhörer und Musiker machen werden.

Es freuen sich auf ihre Gäste:

Joander Cruz - Altsaxophon

Lukas de Rungs - Piano

Johannes Engelhardt - E-Bass

Jonas Kaltenbach - Drum