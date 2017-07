CSD 2017 - Rainbow Classics

× Erweitern Rainbow Classics

Beim Abend im Casino bringen die drei MusikerInnen Melanie Haag, Barbara Boll & Matthias Klöpsch Songs von Gay Musicans mit. Gespielt werden natürlich auch die geliebten Klassiker aus der Szene.

Alle drei sind bei Weitem keine Unbekannten in der Region: Frontfrau Barbara Boll begeistert regelmäßig mit „BollWERK“ und anderen Formationen ihr Publikum. Matthias Klöpsch spielt sich wortwörtlich den „Wolf“ bei mehreren Capitol-Produktionen sowie unter anderem bei Back to the 80s. Und auch Melanie Haag tanzt auf den verschiedensten musikalischen Hochzeiten, z. B. im Capitol Ensemble, bei Back to the 80s oder auch in Stücken des Rhein-Neckar-Theaters. Im Casino waren Boll und Haag schon oft zu Gast, sei es bei Bollis Nacht oder dem Walküren-Abend.

Bei diesem Abend wird es bunt – Queer Songs & Queer Musicans. Das Repertoire reicht von Boy George über Melissa Etheridge, Elton John, Georg Michael, Mika, Shinead O´Connor bis zu Beth Dito.