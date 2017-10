Am Samstagabend, 4. November, gibt es in Schwäbisch Hall in fünf ausgesuchten, fußläufigen Locations unterschiedliche DJ-Acts in Verbindung mit dem besonderen Ambiente der einzelnen Locations. Dazu gibt es ein besonderes Kinder- und Kulturprogramm. Freiluftilluminationen verbinden die Veranstaltungsorte visuell.

Das Nahebringen der vielfältigen DJ- und Tanzkultur fernab des Mainstreams ist Antrieb und Ziel des fünfköpfigen Culture-Beats-Teams.

Locations: inatelier, Theaterkeller, Kultbucht, Hotel Scholl, Haalhalle