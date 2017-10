Auch in diesem Jahr hat die Baden Württemberg Stiftung eine Förderung für Jazzstadt Stuttgart Konzerte bewilligt Schwerpunkte sind „Jugend „ und „Starke Frauen“ was ja auch Schwerpunkte der Kiste sind .Es sind monatlich Zwei Konzerte für junge Bands in der Kiste vorgesehen Wer sich angesprochen fühlt ist auch gemeint und sollte mit Michael Greulich unter: mgjazzstadt@gmx.de Kontakt aufnehmen. Heute: Curtis Fuller Tribute Band - make the trombone great again Curtis Fuller ist einer der einflussreichsten und respektiertesten Posaunisten in der Geschichte des Jazz. In seiner beeindruckenden, über 60 Jahre langen Karriere spielte er mit Größen wie Miles Davis, John Coltrane, Bud Powell, Wayne Shorter, Lee Morgan, Dizzy Gillespie und Count Basie. Er ist der einzige noch lebende Musiker der Auf Coltranes legendärem Album "Blue Train" mitwirkte und dürfte mit seinem virtuosen Spiel wohl jeden lebenden Jazzposaunisten direkt oder indirekt beeinflusst haben. Tilman Schaal - Posaune Janis Lugerth - Saxophon, Flöte Hannes Stollsteimer - Klavier Lukas Hatzis - Kontrabass Ferenc Mehl - Schlagzeug

www.kiste-stuttgart.de/jazzstadt