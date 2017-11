Cusher & Sirak

Schon wieder dieser CUSHER. Wo nimmt der junge Herr nur die Kraft her? Mehr Ausdauer als diese jamaikanischen Langläufer. Nachdem er diesen Donnerstag schon zerlegt hat, steht er bereits wieder in den Startlöchern und ist ready to rumble. Da HARENA letzten Monat als Aufpasser kläglich versagt hat und sich von CUSHER sogar anstecken hat lassen, probieren wir es heute mit SIRAK - sorry schon mal im voraus Bro. Irgendwie geben wir unsern schwarzen Brüdern doch immer noch die beschissensten Aufgaben. Wer nicht bereit für eine Moët Ice Dusche ist, hält gefälligst Sicherheitsabstand zur DJ-Kanzel. Wir verteilen keine Schirme am Eingang. Garantie für einen geilen Sound gibt es auf dem Secondfloor mit BURAK. Da laufen sogar bekennende Gegner elektronischer Musik Gefahr, dass es ihnen gefallen könnte. Don’t say we didn’t warn you.