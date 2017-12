Cyco Sanchez Supergroud

Line-Up:

Cyco Sanchez - Texte und spirituelle Führung

Doc Sanchez - Gitarre und Stimme

Rev. Sanchez - Bass

Little Miss Sanchez - Trommeln

Die Cyco Sanchez Supergroup gründete sich 2008 auf Initiative des zeitweise in Deutschland lebenden mexikanischen Malers und Musikers Leo „Cyco“ Sanchez. Sanchez traf die Musiker seiner „Supergroup“ im Rahmen des „Tübingen Underground“ (www.tuebingenunderground.de), einem losen Kollektiv von Underground-Musikern, die in und um Tübingen eine Reihe von Bands haben. Er rekrutierte für seine Vision von zitatgespicktem Garage-Punk Musiker, die sich bereits durch ihre jahrelangen Aktivitäten in zahlreichen anderen Bands einen Namen verschafft hatten.

Bestand die Band in den ersten Monaten noch aus dem ursprünglichen Line-Up mit Cyco am Gesang und sporadisch an der Gitarre, übernahm Gitarrist Doc Sanchez bald auch den Gesang, da sich Cyco stärker der Malerei und der Lyrik widmen wollte und wieder nach Mexiko zurückkehrte. Ab und zu schickt er seiner deutschen „Supergroup“ noch Texte per Mail.

Die eigentliche Karriere der Cyco Sanchez Supergroup begann schließlich ohne Cyco Sanchez zuerst im Tübinger Underground. Doch bald supporteten die drei Musiker auch Größen wie The Lustkillers, Los Peyotes, The Satelliters, Los Infierno, Autoramas oder Reverend Beat-Man auf deren Europa-Tourneen.

Mittlerweile haben die drei „Cycos“ ihr zweites Album „Death To False Zombies“ veröffentlicht. Dass sich die Band zu einem echten Headliner entwickelt hat, konnte sie bei zahlreichen Auftritten auf Festival- und Club-Bühnen durch fulminante Shows stets unter Beweis stellen.