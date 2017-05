Cynthia Nikschas & Friends (Trio)

Vom WDR als DIE Senkrechtstarterin benannt und zu der "Schlag auf Schlag - spezial" Show mit der WDr BigBand eingeladen, zu Gast bei der NRW Late Night Show oder bei Balcony TV in Österreich.

Cynthia errregt großes Interesse und hinterlässt gemeinsam mit Ihrer Band stets ein euphorisches Publikum und begeisterte Veranstalter.

Es ist bereits 21 Jahre her, als Cynthia Nickschas' erste CD "Kopfregal" im September 2014 auf Konstantin Weckers Label Sturm & Klang veröffentlicht wurde. In einem groovigen Mix aus Blues, Folk und Soul mit punkigen Untertönen, prangert Cynthia Verdummung, Geldgier und Leistungsdruck einer scheinbar immer gleichgültiger werdenden Gesellschaft im selben Maße an, wie sie leidenschaftlich mehr Liebe, Toleranz, Spaß und Freiheit fordert. Und das mit einer kraftvollen Stimme, die nicht selten an Janis Joplin erinnert: mal rauh und kratzig-laut, mal sanft und nachdenklich. Seit der CD-Veröffentlichung hat die 28-jährige Powerfrau einen komethaften Aufstieg in Deuschlands Liedermacherzsene hingelegt - ohne Ende in Sicht, im Gegenteil! In unzähligen Auftritten und Konzerten begeisterte sie seitdem das Publikum.

Ein Highlight war für Sie, Konstantin Wecker bei seinen"Ohne Warum", "40 Jahre Wahnsinn" und tweilweise "Revolution" -Touren zu begleiten.

Zahlreiche TV-, Radio- und Festivalauftritte (wie der ARD/3Sat Labelabend „Sturm und Klang“, einer Doku über Cynthia, sowie das BR-Konzert „Songs an einem Sommerabend“) vergrößerten ihre Fanbase zusätzlich, die weiter stetig anwächst.