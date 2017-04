Cyrano De Bergerac - Ein Monolog mit Corinna Huber, Lukas Schädler

Dramaturgie und Text: Corinna Huber

Schauspiel: Lukas Schädler

Regie: Max Sauer

Cyrano de Bergerac (1619–1655) ist ein Mann, der so vieles in sich vereint: den gefürchteten Kämpfer, den sprachgewandten Poeten, den begnadeten Freigeist, den großnasigen Mann vom Mond, den unglücklich Liebenden. Edmond Rostands Drama, aber vor allem die Verfilmung mit Gérard Depardieu haben ihn berühmt gemacht.

Max Sauer und Corinna Huber platzieren die Figur Cyrano dort, wo das Stück von Edmond Rostand endet: am Ende seines Lebens. Er wird sterben. Er ist ganz allein. Nur ein Stuhl, der ihm die Möglichkeit gibt, sich auszuruhen, und eine Stehlampe, zum Festhalten, zum Erhellen. So bleibt ihm kurz vor seinem Tod nicht mehr, als sich zu erinnern an das, was er war oder gerne gewesen wäre.