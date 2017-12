Czichowsky, Loh & Der Doppelte Daneck

Familiär geht es zu beim heutigen Konzertabend – nicht zuletzt weil die Sängerin Anne Czichowsky in dieser Band mit zwei Musikern spielt, die sie schon sehr lange kennt und schätzt. Mit dem Bassisten Jens Loh und dem Schlagzeuger Matthias Daneck verbindet sie eine langjährige Zusammenarbeit und eine ebenso lange Freundschaft. Der Newcomer in der Band, Nicolai Daneck am Klavier, senkt nicht nur den Altersdurchschnitt deutlich sondern bringt auch frischen Wind in die Szene. Er studiert Jazzklavier in Mannheim, feiert wie seine drei Mitspieler den Straight Ahead Jazz und demonstriert dies mit profunder Kenntnis der Jazzhistorie am Klavier. Der Vater am Schlagzeug, der Sohn am Klavier, ein Bassist erster Güte und eine Sängerin, die mit viel Humor und Liebe zum Jazz durch den Abend führt - da bleiben keine Wünsche offen.

Anne Czichowsky - GesangNicolai Daneck - KlavierJens Loh - KontrabassMatthias Daneck - Schlagzeug