Richard Becker D'r nackte Wahnsinn

Erzählt wird in drei Etappen die Geschichte eines deutschen Tourneetheaters, das versucht, eine an sich harmlose englische Boulevardkomödie aufzuführen. Doch Liebesverwirrungen, Eifersucht und Befindlichkeiten zwischen den Akteuren stürzen das Vorhaben ins Chaos. Bei der Generalprobe klappt rein gar nichts: Darsteller verpassen ihre Auftritte und vergessen ihre Texte, Türen klemmen und Requisiten fehlen. Die Nerven liegen blank. Und während die ersten Vorstellungen noch mit viel Improvisationsgeschick über die Bühne gehen, spitzt sich die Situation hinter den Kulissen mehr und mehr zu...

Michael Frayns raffinierte und turbulente Kultkomödie ist eine augenzwinkernde

Liebeserklärung ans Theater. Sie zeigt auf höchst vergnügliche Weise, wie private Dramen hinter der Bühne die Szenerie beherrschen. Doch wenn dort auch alles drunter und drüber geht - auf der Bühne heißt das Motto immer: "The show must go on!".

Es spielen: Berthold Biesinger, Diana Birk, Aaron Hohberger, Kathrin Kestler, Anne-Julia Koller, Oliver Moumouris, Franz Xaver Ott, Gerd Plankenhorn, Linda Schlepps

Regie & Bühne: Siegfried Bühr

Kostüme: Katrin Busching

Regieassistenz: Aaron Hohberger