Reisen heißt Leben, schrieb H.C. Andersen. Dieser Kompaktkurs richtet sich an alle, die sich auf einen Aufenthalt in Dänemark oder auf Kontakte zu Dänen sprachlich vorbereiten möchten. Im Mittelpunkt steht der Alltagswortschatz. Wir üben kurze Dialoge, die für erste Kontakte, Restaurantbesuche, Wegbeschreibungen etc. nützlich sind. Arbeitsmaterial wird in Form von Kopien gestellt.