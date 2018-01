Dörzbacher Frühjahrspferdemarkt

Am Samstag, den 10.02. findet wieder der Frühjahrspferdemarkt in Dörzbach statt. Dieser blickt auf eine lange Tradition zurück. Höhepunkt des Tages ist der große Festumzug, den auch in diesem Jahr zahlreiche Musikkapellen und Vereine gestaltet.

Der weit über die Grenzen hinaus bekannte Frühjahrspferdemarkt findet am Samstag, dem 10. Februar statt. Anziehungspunkt für Tausende von Besuchern ist der farbenprächtige Umzug, der sich ab 13.30 Uhr durch Dörzbachs Straßen schlängelt. Rund 30 Gruppen, Organisationen und Musikkapellen werden mit ihren pfiffigen Umzugsthemen aus der Kommunal- und Weltpolitik mit von der Partie sein. Die von der Jury ausgewählten Festwagen und Fußgruppen werden wieder mit einem Preisgeld belohnt.

17. Mostprämierung

Anlässlich des Pferdemarktes findet vormittags von 10 bis 12 Uhr im Universum zum 17. Mal die Mostprämierung statt. Von einer im »Mosttrinken« erfahrenen Jury werden die besten Mostsorten prämiert und mit Preisen ausgezeichnet. Mitmachen kann jeder, der eigenen Most hat.

Am Pferdemarkt-Vormittag kann man von 9 bis 10 Uhr einen Liter Most, am besten in eine neutrale Wein- oder Sprudelflasche (ohne Etikett) abgefüllt, in der Gemeindehalle Universum abgeben. Außerdem kann der Most aus der Künzelsauer Umgebung bis Freitag 20.00 Uhr, bei Jürgen Tiefenbach (Waldstraße 12, 74635 Kupferzell-Rüblingen) abgegeben werden. Auf den Flaschenboden wird ein Etikett mit Name und der Adresse befestigt. Die Prämierung findet von 10 – ca. 12 Uhr statt. Unterstützt wird die Mostprämierung von Jürgen Tiefenbach aus Kupferzell und dem Obst- und Gartenbauverein. Im letzten Jahr waren mehr als 116 Proben vertreten.

Rund um den Markt, in der Gemeindehalle Universum sowie den Gaststätten werden die Besucher wieder mit kulinarischen Köstlichkeiten versorgt. Zur musikalischen Unterhaltung gibt die Musikkapelle Laibach ab 11 Uhr ihr Platzkonzert. Ab 12 Uhr übernimmt die Winzerkapelle Klepsau das musikalische Rahmenprogramm. Und natürlich wird auch dieses Jahr wieder der Musikverein Dörzbach ein Ständchen geben (ab 14.30 Uhr). Bürgermeister Andy Kümmerle freut sich auf das Spektakel in diesem Jahr: »Es erwartet Sie ein ereignisreicher und abwechslungsreicher Tag in unserer Jagsttalgemeinde.«

Programm:

9 Uhr Krämermarkt

10 Uhr Mostprämierung im Universum

11 Uhr Platzkonzert Musikkapelle Laibach

12 Uhr Platzkonzert Winzerkapelle Klepsau

13.30 Uhr Großer Umzug

14.30 Uhr Musikverein Dörzbach