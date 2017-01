Dance and Donate

× Erweitern M-Park Reutlingen

Die Area 14 zeigt, dass Ausgehen und Feiern nicht nur Spaß macht, sondern dass man so auch noch etwas Gutes tun kann. Denn in Reutlingens neuester Dance-Location steigt eine große Spendenparty für das Ronald McDonald Haus in Tübingen. Damit ist nicht der Fast-Food-Bunker an der Reutlinger Straße gemeint, sondern ein Haus bei der Klinik, das es Eltern schwerkranker Kinder ermöglicht, in ihrer Nähe zu sein. Für Stimmung unter den Partypeople in der Achalmstadt sorgen DJ Boom, DJ Paco, DJ Jay South, DJ Pantez und DJ LLT.