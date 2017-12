Da lacht der Fußball!

Wer Spaß am Fußball hat und gerne lacht, der ist genau richtig bei Uwe Spinders neuem Programm! Nach über 600 Auftritten in der ganzen Republik, frönt der Schwabe nun seiner größten Passion auch auf der Bühne und präsentiert die wunderbar kuriose Welt des runden Leders mit viel Humor und jeder Menge Pointen. Seine Mischung aus Kabarett und Comedy ist die vergnügliche Reise eines leidenschaftlichen Kenners durch das fußballkulturelle Geschehen mit all seinen bunten Facetten, die auch stets topaktuell angepasst als witzige Hommage daherkommt. Anekdoten von der Kreisliga bis zum WM-Finale, Amüsantes von der Stadionwurst bis zu Ronaldo. Legendäre Kicker, launige Trainer, schwafelnde Reporter, absurde Entwicklungen, skurille Nostalgie, lustige Fakten und Fundstücke, flankiert von herzerfrischend komischen Sprüchen und Weisheiten - der Fußball schreibt die schönsten Geschichten. Uwe Spinder hat sich durch die Schatzkammer der Fußballkomik gedribbelt und garantiert für 90 Minuten plus Verlängerung beste Unterhaltung - nicht nur für Experten! Pressestimmen:„Pointentreffsicher wie Ronaldo. Allerbeste Unterhaltung mit höchst amüsanter Kost. Ein Fußball-Kleinod mit Pointen, Bonmots und Absurditäten am laufenden Band.“ (Backnanger Kreiszeitung, 23.11.17)„Gelacht wurde lang und viel - da Spinder es bestens verstand, seinen Spaß am Fußball ans Publikum weiterzugeben.“ (Pforzheimer Zeitung, 25.10.17) „Eine Pointe nach der anderen. Das Publikum konnte gar nicht so schnell mitlachen.“ (Pforzheimer Kurier, 21.10.17) www.fussball-kabarettist.de