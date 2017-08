Da pacem Domine - Verleih uns Frieden

Gregorianik und Reformation – das lässt Reibung vermuten. Denn die Reformatoren suchten die Feier des Gottesdienstes aus vielfach starr gewordenen Traditionen zu lösen und für Laien zugänglicher zu machen. Schon in den 1520er Jahren wurden daher gregorianische Melodien in Latein mit deutschen Texten unterlegt. Martin Luther stand diesen Versuchen skeptisch gegenüber und sprach sich für die Neukomposition von liturgischen Gesängen und für volkssprachliche Kirchenlieder aus. Dennoch: An den protestantischen Gymnasien und Universitäten wurde der lateinische Gregorianische Choral weiter praktiziert und als kostbares Erbe gepflegt. Im Jahr des 500-jährigen Jubiläums steht die spezifische Sicht der Reformation auf die liturgischen Gesänge im Zentrum der Veranstaltung. Die Textbeiträge werden auf die künstlerischen Entwicklungen der Reformationszeit eingehen.

Musik: Frauenschola Vox femínea und Schola Gregoriana Tübingen (Ltg. Wilfried Rombach)

Kunsthistorische Betrachtung: Dr. Melanie Prange / Dr. Milan Wehnert