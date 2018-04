Was haben namhafte Bands wie The Wailers, Alpha Blondy und SEED gemeinsam? Sie alle durften schon mit Dactah Chando auf der Bühne stehen. Seit 2009 bringt der charismatische Sänger mit einer Mischung aus Dubstep, New Roots, Jungle-Dup und Dancehall frischen Wind in die Reggae-Szene. Jetzt ist er wieder unterwegs und hat eine Show im Gepäck, die ihr nicht verpassen solltet! Der Sound des 1976 auf Teneriffa geborenen Musikers ist so vielseitig wie die Landschaft seiner Heimat. Locker-leichte Reggae-Beats, die wie ein Tag an den schwarzen Stränden der Insel zum Entspannen und Wohlfühlen einladen, wechseln sich mit rauen Dubstep-Passagen ab, die an die steinigen Anhöhen der hiesigen Vulkane erinnern. Es ist diese Mischung verschiedener Musikstile, die dem Ausnahmekünstler große Bekanntheit rund um den Globus verschaffte. Vom Senegal bis in die USA, von Jamaika bis nach Europa – überall, wo er auftritt, sorgt Dactah Chando für ausverkaufte Hallen, tanzende Massen und begeisterte Fans.Lassen Sie sich die Shows dieses Weltstars auf keinen Fall entgehen. Hier können Sie die ganze Bandbreite des Reggae live erleben und zu mitreißenden Beats die Beine zappeln lassen.