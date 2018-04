Dactah Chando präsentiert 2018 sein nunmehr sechstes Album mit dem sinnträchtigen Titel Global Cityzen, was für den umtriebigen Sänger aus Teneriffa außerdem mehr als ein guter Grund ist, erneut durch Europa zu touren. Internationale Erfolge führten den charismatischen Kanaren bereits derart von einer Seite des Planeten auf die andere, dass er sich den Titel Global Cityzen sicherlich mit Recht zuspricht. Shows in Mauretanien und Venezuela gehörten in der Vergangenheit ebenso zur Hausordnung des Großmeisters des Canarian Style Reggae, wie Festival- und Clubshows in Deutschland, Spanien und dem Rest Europas, wo zahlreiche Reggae Festivals ihn bereits nicht nur einmal als Headliner listeten. Nach Clara (2011), Sabiduria (2013), dem dazugehörigen Roots Album Sabiduria Roots (2014), 1 Ansestral (2016) und dem Livealbum Live At Reggae Can Festival 2017 (release 26.12.17) , sowie nach Hit Tunes wie Positivo, Alto Grado und Ningun Hombre präsentiert Dactah Chando 2018 nun sein neues Album „Global Cityzen“ über Achinech Productions , welches von niemand geringeren als Umberto Echo produziert wurde. Gastauftritte mit Seeed Sänger Frank Dellé, Gentleman oder Aswad-Gründer Brinsley Forde, sowie Alben mit internationalen Produzentengrößen wie Guido Craveiro, Toby Nambur, Roberto Sanchez und Umberto Echo lassen ebenso keinen Zweifel an Dactah Chandos Weltbürgerschaft. Mehrere Chartplatzierungen in Deutschland und den USA machen den Doc derzeit zu einem der versiertesten Reggae Artists die die Spanische Sprache zu bieten hat. Die ausgelassene Stimmung tausender begeisterter Festivalbesucher spricht Bände und lässt keinen Zweifel an einer unverwechselbaren Faszination für Chandos Stil und Ausdrucksweise. Zu seiner Hörerschaft singt er über Leichtlebigkeit, Zeitlosigkeit und Spiritualität, ebenso gern wie über Liebe und Alto Grado (High Grade). ¡Ahora es tiempo! Jetzt ist die Zeit sich ein Dactah Chando Konzert nicht entgehen zu lassen und auf einem Ozean aus Soundwellen reitend, Erinnerung und Hoffnung im Moment zu verlieren.

Ob Dactah Chandos unverwechselbar leichtlebiger Style von den haushohen Wellen, die sich tagtäglich vor seiner Türschwelle an Teneriffas schwarzen Vulkanstränden brechen, inspiriert wurde, oder, ob umgekehrt, ebenso mächtige Soundwaves den jungen Kanaren aufs Surfbrett zwangen, um einem jeglicher Reggae Musik innewohnenden Freiheitsdrang zu frönen, ist wie die Frage nach dem Huhn und dem Ei, wo eines aus dem anderen hervorgeht und keines ohne sein Gegenstück auskommt.