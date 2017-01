Dada + Thitz - Fotos, Objekte, Bilder und Illustrationen

Der Kunstverein Wasserschloss Bad Rappenau e.V. und die Stadt Bad Rappenau laden herzlich ein zur Ausstellung "DADA + THITZ" ins Wasserschloss Bad Rappenau. In den schönen und historischen Räumen des Wasserschlosses entsteht eine ganz besondere Kombination zweier Kunstformen. Performance Art und Malerei auf Tüten.

Bei der sorgsam kuratierten Ausstellung in Bad Rappenau werden die Werke der beiden Eheleute in allen Räumen gemischt und nach besonderen Bezügen gruppiert. Durch die Unterschiedlichkeit der Ausdrucksformen läuft niemand Gefahr, ins direkte Vergleichen zu geraten, obgleich man sich einer gemeinsam in beiden Werkgruppen vorhandenen Sinnlichkeit nicht entziehen kann. Die Kombinationen der Werke beider Künstlerpersönlichkeiten evozieren interessante, oft erstaunliche, manchmal nachdenkliche Bezüge. So erscheint auch der Zusammenhang der DADA Performance am 11.9.2001 in New York zu dem Bild ”New York ” von Thitz zunächst banal - hat aber einen tragischen Bezug - beide waren während der Anschläge zusammen im Big Apple und reagierten jeweils auf das Gesehene.

Für den 1962 geborenen Künstler THITZ sind Reisen Ausgangspunkt seiner Malerei. Unterwegs sammelt er Artefakte urbaner Kulturen – und was bildet eine Zivilisation besser ab als Einkaufstüten? Thitz integriert sie in seine Stadtlandschaften, und ihre Laschen verwandeln sich in optische Reißleinen für den Sprung aus der nüchternen Realität in verborgene Dimensionen.

Seine Werke sind in den wichtigsten internationalen Kunstmessen wie beispielsweise Monaco, Zürich, New York und der Art Karlsruhe ausgestellt. In den Kunstsammlungen von Oetker, Würth und Burda sind Bilder von Thitz zu finden.

Die Gemälde und Collagen, die die Thitzwelt begründen sind eine Hommage an die Buntheit und Vielfalt der Welt. Wo auch immer Thitz ist, seine Bildsprache spiegelt eine optimistische Weltsicht wider, die ihm vom Innersten eigen ist. Sie ist jedoch nicht gleichzusetzen mit einer naiven Antwort auf die Fragen unserer Zeit. In all der Fröhlichkeit seiner Gestalten und Häuser befinden sich – auf den ersten Blick jedoch verborgen – jene traurigen Augen, jene fragenden Gestalten, denen es, vereinsamt in ihrer Welt, nicht vergönnt ist, an dem globalisierten Konsum teilzuhaben. Vielleicht dient schließlich die Tragetasche von der Fifth Avenue dem syrischen Flüchtling, der seine weite Reise nach Europa antritt, als Hülle für sein letztes Hab und Gut.

DADA Katharina Trost (*1967) hat gleich bei zwei der berühmtesten Performance- Künstler - Ulay und Joan Jonas – studiert, und dabei eine sehr individuelle und handwerklich wie spirituell nachhaltige Form gefunden. Ihre Performances und die ausgestellten Videos und Objekte reflektieren einen tiefen Bezug sowohl zu den inneren Kräften der Seele, als auch dem äußeren Wirken der Naturgewalten. Planetenbahnen, Luft und Wasserströme beeinflussen DADA während Ihrer Performances, welche sie bisher an besonderen Plätzen in New York, Island, Mallorca, Krakau, Sardinien, Paris und Berlin durchführte.

Die Requisiten und Kostüme, aber auch Sand oder andere Materialien, welche DADA während der Performances begleiteten, werden durch die dokumentarischen Filme in der Ausstellung wieder zum Leben erweckt. Ergänzt wird die Präsentation durch die Werkgruppe ”Kunst am Körper”, kleine aber sehr prägnante Objekte, welche individuell für jeweils einen Menschen gefertigt wurden.

Die Ausstellung „DADA + THITZ wird am Sonntag, dem 22.01.2017, um 17 Uhr im 1. Stock des Wasserschlosses Bad Rappenau, Hinter dem Schloss 1, eröffnet. Sie ist anschließend bis zum 26.02.2017 immer sonntags von 13 – 18 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung mit Kurator Michael Steiner, Telefon 01754406095 geöffnet. Der Eintritt ist frei.