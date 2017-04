„Daddy Cool“ - Das Boney M.-Musical

Genau richtig zum 40. Geburtstag von Boney M.

Über 20 Welthits erwarten das Publikum, u.a. von Boney M. wie “Daddy Cool”, “Sunny”, “Ma Baker” oder “Girl You Know It’s True” und “I’m Gonna Miss You” von Milli Vanilli. Die 2 stündige “Daddy Cool” Show sorgt für ein begeisterndes Partyfeeling und tolle Unterhaltung mit Tanzszenen der Superlative.

Das Musical “Daddy Cool” feierte bereits 2006 im Londoner Shaftesbury Theatre seine Weltpremiere.

Das Musical handelt vom jungen aus Jamaica stammenden Sunny, welcher als Jugendlicher in London eine Musik- und Tanzkarriere starten will. Leicht fällt ihm das Ganze nicht, da er in den Streit zweier Tanzgruppen gerät und er nebenbei auch noch der Liebe seines Lebens begegnet. Ein Streit zwischen den Müttern der beiden sich liebenden droht die Beziehung zu beenden. Böse Intrigen und uralte Zwistigkeiten aber können das Happy End nicht verhindern.

Die bekannten Hits des Produzenten Frank Farian werden mit modernem Sound und bester Technik perfekt in Szene gesetzt.