40 Jahre Boney M.

DADDY COOL

Das Boney M.-Musical

DADDY COOL - DAS BONEY M.-MUSICAL aus London, geht 2017 auf große Deutschland-Tournee und ist dabei in über 30 Städten zu Gast, unter anderem in Stuttgart am 05. März 2017 in der Liederhalle.

Das Musical erzählt die Geschichte von Sunny, einem talentierten Jamaikaner, der nach England zieht und die "Sunshine Crew" gründet. Er verliebt sich in Rose, Tänzerin der rivalisierenden Tanzgruppe "Thunder Crew". Überdies ist Roses Mutter, bekannt als "Ma Baker" und Besitzerin des angesagten Rasputin-Clubs, die Erzfeindin von Sunnys Mutter. Am Ende bringen die Liebe von Sunny und Rose, die Liebe zur Musik und die Wahrheit über Sunnys Vater die verfeindeten Crews zusammen und eine neue Crew entsteht: Daddy Cool.

Von "Mary´s Boy Child" über "Brown Girl In the Ring", "Rivers Of Babylon" und "Rasputin" bis hin zum namensgebenden "Daddy Cool" werden alle Boney M. Hits live gespielt und live gesungen und sorgen in der rund zweistündigen "DADDY COOL-Show für ein mitreißendes Partyfeeling. Die bekannten Hits des Produzenten werden in modernem Sound, mit spannender Handlung und mit spektakulären Tanzszenen effektvoll in Szene gesetzt.