Entstanden aus der sich Ende der 90er formierenden DIY-Szene New Jerseys, gelten dälek seit der Veröffentlichung ihres ersten Albums „Negro, Necro, Nekros“ als Pioniere des experimentellen und progressiven Hip-Hop. Ausgestattet mit einer breiten Palette an Einflüssen aus Old School Hip-Hop, Rock- und Experimentalmusik, hat die Band um MC Dälek über die Jahre hinweg einen einzigartigen Sound erschaffen, welcher politische und sozialkritische Texte mit hypnotischen Beats, Sampling und Soundcollagen aus Noise und Dark Ambient verbindet. Zu ihren Vorbildern zählen Afrika Bambaataa und Public Enemy ebenso wie My Bloody Valentine und Swans, und die Band kollaborierte bereits mit so unterschiedlichen Künstlern wie Faust oder Techno Animal.

Seit ihrem zweiten Album „From Filthy Tongue Of Gods And Griots“ veröffentlichen dälek regelmäßig auf dem kalifornischen Label Ipecac Recordings (u.a. Mike Patton, Melvins oder Fantomas), auf welches sie auch mit ihrem achten Album „Endangered Philosophies“ zurückkehren werden. Das am 01. September erscheinende Album wird unter anderem von einer europaweiten Tour begleitet, und wir freuen uns ungemein, dälek am 06. November für eine Ihrer ekstatischen Live Shows im KOMMA willkommen zu heißen!