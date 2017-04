× Erweitern Daily Journey

Gibt es das Genre "Acoustic-Indie-Country-Folk" wirklich? Man wird es wohl nie erfahren, doch die Band "Daily Journey" steht für eine Vielzahl an Instrumenten, Stilrichtungen und Geschichten. Die drei Musiker von der Schwäbischen Alb decken eine große Spannbreite an Saiten-, aber auch Blas- und Rhythmusinstrumenten ab, und fühlen sich sowohl in fetzigen Indierock-Nummern als auch in sentimentalen Folkballaden mehr als wohl! Mit ihrem aktuellen Album "South Town Dream" entführen sie ihre Zuhörerschaft auf eine Reise, die in erster Linie von Freiheit und Mut gezeichnet ist. Kern der Musik begründen melodiöse Gitarrenriffs sowie röhrende Leadstimmen bis hin zu dreistimmigen Hymnengesängen.