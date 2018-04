Damenwahl & Frauen auf See

'Frauen auf See' - Langformimpro aus der Hanse: Vom Wunsch getrieben ihren improvisierten Charakteren mehr Raum zu geben, hat sich das Bremer Improteam aus dem AMS!-Theater in das Format Pretty Flower verliebt. Die Pretty Flower erforscht die Geschichten, Hintergründe, Marotten, Macken und liebevollen Verrücktheiten ihrer Charaktere. Zur gleichen Zeit am selben Ort treffen diese aufeinander und entblättern nach und nach ihre Geheimnisse. Nun lockt es Frauen auf See auch in den Rest der Republik, im Gepäck ihren Blumenstrauß vom Improtheater

Danach jammen 'Damenwahl' und 'Frauen auf See' - was für eine schöne Mischung - gemeinsam. Glückwunsch, es wird ein Armando. Inspirirert von Eingaben des Publikums folgt Monolog auf Kurzszene auf Monolog auf Kurszene auf Monolog auf Kurzszene... Sehr fein!