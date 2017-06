Damenwahl: Ja, früher...!

Früher haben wir Geschichten erzählt bekommen - und jetzt wissen wir, wir haben auch selbst Geschichte geschrieben. Und so veraltet die Geschichten manchmal wirkten, so aktuell sind sie heute. Wiederholt sich nicht einfach immer alles? Wir wollen mit euch eine Reise durch die Zeit machen. Was gäbe man manchmal dafür, eine Situation nochmal zu durchleben… Oder aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Doch wäre wirklich alles anders? Nur weil wir es besser wissen trotzdem nochmal sich nicht trauen zu fragen, zu spät zum Bus laufen, ein siebtes Bier trinken, oder doch tatsächlich etwas anders machen? Und wird dann alles besser? Der berühmte Schmetterlingsschlag lehrt uns Ungewissheit - haben wir gemeinsam Spaß am Ungewissen und stürzen uns an diesem Abend gemeinsam ins Früher.Mit unseren Damen der Wahl aus Bayreuth von Mamaladnamala