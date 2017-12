Eine fesselnde Zeitreise durch das Irland der letzten 200 Jahre – irisch frisch und lebensfroh!

DANCE MASTERS! erzählt die Geschichte des irischen Stepptanzes auf musikalische und tänzerische Weise.Eine berührende Liebesgeschichte zwischen Patrick und Kate führt die Zuschauer vom 18. Jahrhundert über verschiedene Epochen bis zur heutigen Zeit.

Eine Auswahl der besten irischen Stepptänzer und Stepptänzerinnen zeigen in authentischen und farbenfrohen Kostümen die zahlreichen Facetten des irischen Stepptanzes.Ausgefeilte Choreografien und die perfekt ausgeführten „clicks“, deren Schnelligkeit kaum zu überbieten ist, faszinieren die Zuschauer immer wieder.

Traditionelle irische Musik (live gesungen & gespielt) und stimmungsvolle Bilder der grünen Insel lassen die irische Lebensfreude auf das Publikum überspringen.DANCE MASTERS! Best of Irish Dance begeistert seit Jahren die Massen.In den letzten Jahren haben die DANCE MASTERS! in Deutschland bei weit mehr als 400 Shows zehntausende von Besuchern begeistert – und die Nachfrage nach dieser beeindruckenden Irish Dance-Show hält unvermindert an.

Eine ausgezeichnet inszenierte Show, die traditionelle Elemente und Modern Entertainment perfekt verbindet und allabendlich wahre Begeisterungsstürme auslöst!

Übrigens mit zusätzlicher Live-Übertragung der Tänzer auf großer Video-Leinwand!Wenn Tänzer in rasantem Tempo über die Bühne wirbeln und dabei so schnell ihre Tänze vorführen, dass sich der Zuschauer fragt, wie kann das nur funktionieren, dann ist Irish Dance und irische Lebensfreude mit DANCE MASTERS! auf der Bühne zu sehen. Da wird selbst so mancher Tanzliebhaber denken, das lerne ich nie, aber es kann schon Freude machen, einfach nur den Tänzern auf der Bühne zuzuschauen, wenn sie die Geschichte des Tanzes in Irland erzählen.