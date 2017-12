Dani Suara`s Live Gesang Rodeo

Dani Suara singt live Welthits und Eigenkompositionen. Rapper Redick und Breichle bringen Hip Hop Sounds in Feinstarbeit, danach Mixed Music.

Sänger Dani Suara startet im neu gestalteten Ku(h)lturcafe eine neue kleine Reihe von Konzerten. Ziel ist es, einen bunten Abend mit Musik für jedermann zu erschaffen.

Wir wollen versuchen einen Trend in Stuttgart zu installieren, die urbane Szene zu pushen und lokalen Heros und Talenten eine neue Anlaufstelle zu schaffen, um ihre eigenen Werke aber auch Coversong unter professionellen Bedinungen zu Präsentieren.

Am 2 Dezember wird spezial guesst Redick einiges an deutschem Hip Hop in die Waagschaale werfen, auch Kumpel Breichle ist mit am Start.

Nach dem Konzert wird mixed Musik serviert und wir versuchen, die Puppen tanzen zu lassen.

Es wird spannende und das Team vom Cafe wird euch mit heißen und kalten Leckereien verwöhnen.

Tiefgarage im Haus ist an diesem Abend verfügbar.

So come on Stuttgart, sammelt ein Paar Freunde ein und chillt bei guter Laune, gutem Essen und knackigen Trinks, Gänsehaut wird serviert :)

Eintritt ist FREI!!!