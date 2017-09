Daniel Erdmann-Samuel Rohrer Quartett

Seit vielen Jahren ist das Quartett aus der zeitgenössischen Jazzszene nicht mehr wegzudenken. Nun, da ihre hoch gelobte dritte CD vorliegt, ist es höchste Zeit, die Band endlich auf der Bastionsbühne vorzustellen. Die Rede ist von dem Saxofonisten Daniel Erdmann, dem Gitarristen Frank Möbus, dem französischen Cellisten Vincent Courtois und dem schweizer Perkussionisten Samuel Rohrer.

Die ersten beiden CDs der Gruppe haben das Schwebende von Wolken im Titel als schöne Metapher für das Musizierideal der Gruppe, in dem sich Komposition und Improvisation die Waage halten. Grunge-Einflüsse kann man ebenso hören wie ein kammermusikalisches Cello, auf- und abschwellende Gitarrenmorsezeichen genauso wie ein emanzipiertes Schlagzeug als Melodieinstrument. Das Saxofon kann Rhythmusfunktion übernehmen, aber auch erdig losgehen. Vor allem aber spielt diese Band nie am Hörer vorbei.

Auch ihr neues Projekt setzt auf Gemeinschaft und nicht auf das Selbstdarstellerische des Einzelnen. In “Ten Songs about Real Utopia“ geht es darum, mit jedem Stück musikalisch eine Geschichte zu erzählen, in der die Faszination und Kraft des Möglichen durchscheint. Inspiration beziehen die vier aus der Auseinandersetzung mit prägenden Einflüssen unserer Welt, seien es herausragende Persönlichkeiten, anregende Kunstwerken oder politische Entwicklungen. Allen Stücken gemeinsam ist die Tiefe und Dimension der gemeinsam erarbeiteten Aussage. Mal schwelgerisch den Moment auskostend, dann wieder sehr zupackend, immer wach und fintenreich und voll von musikalischem Raffinement lädt ihre Musik den Zuhörer in Räume ein, die gemeinsam ausgeschritten und bedachtsam gefüllt werden wollen.

www.samuelrohrer.com

www.daniel-erdmann.com