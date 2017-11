× Erweitern Daniele Negroni

Daniele Negroni gibt im Herbst ein kräftiges musikalisches Lebenszeichen! Mit neuen Songs und komplett neuen Live-Programm geht der 22-jährige Sänger endlich wieder auf Club-Tour, z.B. am 16.12.2017 im Club Zentral!Mit dabei ist natürlich seine aktuelle Single „Balloons Full of Water“, mit der Daniele bereits den ganzen Sommer auf Promo-Tour unterwegs ist (You Messe, Videodays, TubeFestival, etc). Für das CD-Covershooting kamen jede Menge Wasserbomben zum Einsatz. Dabei wurde das Fotostudio regelrecht geflutet! Der Song beinhaltet auch einen heißen Rap-Part von dem schweizerisch-Kenianischen Rapper Patrick Miller, dem 2011 selbst mit „One Night In Ibiza“ der internationale Durchbruch gelang. Hier geht’s zum Musikvideo.Rückblick: Daniele ist bekannt für seine bunten Haare, seinen extravaganten Style und gern gesehener Gast auf „Roten Teppichen“. Bereits 2012, als er als 16-jähriger durch die Castingshow „DSDS“ bekannt wurde (Platz 2, zwei Top-5-Alben, Goldene Schallplatten, zahlreiche Publikumspreise, 4 Tourneen), versammelte er fast 500.000 Fans auf seiner Facebook-Seite. Legendär ist auch sein Support für Selena Gomez in der Wiener Stadthalle.