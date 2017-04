Programm:

Ludwig van Beethoven (1770–1827)

Streichquartett G-Dur op. 18,2

Rolf Wallin (*1957)

Swans Kissing for string quartet (UA)

„Nordic Folk Music“

Das Danish String Quartet verkörpert fundamentale Eigenschaften für ein Kammermusikensemble: einen ausgeglichenen Klang, eine tadellose Intonation und eine höchst ausgewogene Balance. Die technischen und interpretatorischen Fähigkeiten münden in eine mitreißende Freude am Musizieren, die das Quartett zu weltweiten Konzerten und Festivals führt, unter anderem in Säle wie die Alice Tully Hall in New York City und die Wigmore Hall in London.

Die Saison 2016/17 beinhaltet Debüts beim Edinburgh Festival und der Zankel Hall in der Carnegie Hall. Neben über dreißig Konzerten in Nord-Amerika, tritt das Quartett in derkommenden Saison in ihrem Heimatland Dänemark sowie in Deutschland, Österreich, England, Polen, Israel, Argentinien, Peru und Kolumbien auf.

Als Meister der zeitgenössischen Musik skandinavischer Komponisten spielen sie außerdem die Uraufführung von Rolf Wallins „Swan Kissing“. Der Titel basiert auf einer Bilder-Reihe der schwedischen Malerin Hilma af Klint. Dieses Werk wurde außerdem für ihr diesjähriges Debüt in der Londoner Wigmore Hall gewählt.

Im Oktober veranstalten sie zum zehnten Mal das DSQ-Festival, ein viertägiges Event in Kopenhagen, das Künstler zusammenbringt, die das Quartett auf ihren Reisen kennengelernt haben. Erst kürzlich erschien ihre Debüt-CD bei ECM Records mit Werken der dänischen Komponisten Hans Abrahamsen und Per Nørgård und des englischen Komponisten Thomas Adés. The Guardian bewertete es mit 5 Sternen, außerdem erreichte es Platz 16 auf der Billboard Classical Chart. Durch ihre lebhaften Interpretationen und ihre außergewöhnliche Musikalitätbeeindrucken sie sowohl Zuhörer als auch Kritiker.