Danju & Middlez

Gestern auf der Wolke, am 2. Oktober live on stage im Proton Stuttgart: Pandamann-Protegé und Ex-Chimperator-Signing Danju. Mit im Gepäck: Güz-Gang-Member Middlez, der mit 420 Sachen und Autobahnflow angebrettert kommt. Als Tag-Team legen die beiden wie Nebelmaschinen qualmenden Stoner-Mcees das Proton am 2. Oktober diesen Jahres – einem Tag vor dem Tag der Deutschen Einheit (Feiertag) – in Schutt und Asche. Proton up-in-smoke!DJ Degreez und Sam Smooth servieren Musik-Genießern ein Festmahl auf Plattentellern und DJ Drazee sorgt mit AfroBeats und Dancehall-Tunes frisch importiert aus Jamaica dafür, dass Floor 2 zur Tropfsteinhöhle wird.Die Pforten des Protons öffnen um 23 Uhr, Stagetime ist 1 Uhr. Eintritt sind 10€.Und für alle, die noch Sweet Sixteen beziehungsweise nicht volljährig sind – immer mit der Ruhe: Mit Unterschrift von Erziehungsberechtigten kommt auch ihr in den Genuss dieser Show.