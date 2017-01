Danny & Slice Live im Café Le Théâtre

Handgezimmerter Indie-Folk in stromloser Besetzung, der einen die Kumpels von früher anrufen lässt, um mit ihnen ein Bier zu trinken. Rotzig. Sanft. Kantig. Melancholisch. Einflüsse von Soul bis Punk verpackt in drei minütige Folk-Pop-Kurzgeschichten.

Aus den Kneipen und WG-Küchen einer schwäbischen Kleinstadt entsprungen, macht sich der Fünfer auf, auf die unruhige Vagabundenreise in die Bars und Clubs fern der Heimat. Put your lips together for a drunk hallway kiss – A toast to the memories I don’t wanna miss!

