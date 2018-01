Danopticum präsentiert:

Wie wichtig für die Entwicklung des Jazz das Anhören, Analysieren und Nachspielen von Platten ist kann man in nahezu jeder Autobiographie der Superheros des Jazz, ob nun Miles Davis, Dizzy Gillespie oder John Coltrane nachlesen.

Was dem klassischen Musiker die Partitur bedeutet, eröffnet dem improvisierenden Musiker die Aufnahme. Die Möglichkeit zu einem Song die Lines seines Helden nachzuspielen, sich mit ihm in Timing, Phrasing und natürlich nicht zuletzt der Virtuosität zu verbinden ist eine spezifische Eigenschaft der Platte genauso wie der Wunsch irgendwann mit seinem eigenen Debüt - Album rauszukommen und damit eine eigene Marke, ja vielleicht sogar einen neuen "Milestone"zu setzen. Heutzutage holt sich der ambitionierte Jazzer neue Inspiration im Netz auf den bekannten Videoplattformen. Den Charme eines Plattenladens, das Gespräch mit dem Händler, die Empfehlungen eines Radio-DJs können auch tausende "likes" eines noch so coolen Videos nicht ersetzen. Heute Abend lade ich die Stuttgarter Vinyl-Kenner, DJs und Radiomacher Tommes Waldhof und Jürgen Jankowitsch ein die besten Platten des vergangenen Jahres noch einmal Revue passieren zu lassen und auf den neuesten Scheiben 2018 ein erstes Ohr zu leihen. Eine Hommage an die Zeit der DJs in Stuttgart die obwohl erst 15, 20 Jahre her doch schon wie ein Goldenes Zeitalter wirkt.

Tommes Waldhof - Technics Plattenteller

Jürgen Jankowitsch - Technics Plattenteller

Daniel Kartmann - Conference

http://www.danopticum.de