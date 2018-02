Danopticum präsentiert:

Experimentelle, frei improvisierte und vom Jazz inspirierte Musik.

War das erste Treffen noch ein Experiment, dass sich aus sich selbst und dem spontanen Auskundschaften der eigenen Spielmöglichkeit genährt hat, so sind die drei Musiker David Schuckart am Klavier, Daniel Kartmann am Schlagzeug und Dirk Handreke mit Live Elektronik und PC nun nicht nur eine Erfahrung reicher, die im Dezember 2017 im übrigen sehr viel Spaß gemacht hat, sondern sie kommen mit der Erkenntnis wieder zusammen, dass es sich lohnt eine neue Expedition zu wagen wenn das Ergebnis so vielversprechend ausfällt wie die Aufnahmen der ersten Session bei danopticum. Kein geringerer als die Free-Jazz Ikone Bernd Konrad, der nach dem er in den Genuss kam diese noch unveröffentlichten Sounddateien zu hören, ermutigt das Trio zum Weiterforschen!

http://www.danopticum.de