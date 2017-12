Danopticum präsentiert: Give it to the Drummer

»Um dem legendären JB Shout Respekt zu zollen werden wir ordentlich schwitzen, die Bühne soul-und grooveful zum schwingen bringen, vor allem aber euch bewegen wollen!«So, der Ex-Stuttgarter Schlagzeuger Oli Rubow, der sich mächtig darauf freut, endlich auch mal die Bühne mit dem großartigen Elektroniker/DJ/Produzenten Michel Baumann (aka Soulphiction aka Jackmate) zu teilen! Denn die letzte aktive Zusammenarbeit liegt weit zurück und war im Studio verortet (seinerzeit 2000, als Netzer einen handgemachten Remix der Supatone Maxi „Yorulamento“ beisteuerte). Es wird eine äusserst frische Session werden. Club Culture und Kiste – könnte eigentlich nicht besser passen! Schlagzeuger Oli Rubow liebt den Rhythmus, seitdem er in die Hände klatschen kann. Wurde die musikalische Entwicklung noch stark vom Jazz geprägt, so bewegt er sich seit Ende der Neunziger leidenschaftlich zwischen den verschiedensten elektronischen Stilrichtungen der DJ-und Club-Kultur und begeistert sich heute gleichermaßen für die Ästhetik elektrifizierter Beats, sowie für das Handgemachte, Improvisierte. Die Vielseitigkeit und den musikalischen Output von Michel Baumann hier zu beschreiben, würde den Druckrahmen sprengen – hierfür gibt’s das Netz. Also wird ein Zitat bemüht, um das Potential des Abends ansatzweise anzudeuten: »Endlich hat jemand die Sexyness von House unter dem Vorzeichen der Darkness von Techno herausgebracht. Jackmate produziert Druck, aber nicht das maschinelle „in order to dance“-Moment von Techno, eher so wie wenn man geschubst wird. Aber es ist keine Kraft, die einen zu Fall bringt, sondern eine, die man sofort aufnehmen kann.«