Danopticum präsentiert - Tobias Escher’s „Gypsy Circus

Die Songs von Escher ́s neuem Solo-Album “gypsy circus” bilden den Mittelpunkt des spannenden und abwechslungsreichen Abends. Eigenwillige Interpretationen von Swing- und Gypsysongs der 30er Jahre, Theatermusik und Songs von Tom Waits und Kurt Weill, sowie jazzige Klezmer- und Polkasongs werden mit eigenem schrägem Flair, Charm und

Megafon auf die Bühne gebracht.

“...da alle Kollegen im Urlaub waren” hat er im Studio kurzerhand alle Instrumente im Alleingang eingespielt.

Für den heutigen Abend in der Kiste hat er eine kleine erstklassige Kapelle mit zwei Stuttgarter Musikern zusammengestellt, die in dieser Besetzung zum ersten mal gemeinsam auf der Bühne stehen wird. Am Altsax mitdabei: Arne Meerwein und Tasten aller Art bedient: Bernhard “Böny” Birk.

Mit seinem neuen Programm entlockt der Vollblut- und Theatermusiker seinem Akkordeon und seiner Stimme Melodien und Stimmungen, die man eigentlich aus ganz anderem Zusammenhang kennt. Teils instrumental, teils mit Gesang spiegeln die Lieder einen schönen stilistischen Querschnitt wieder, in dem man

das Akkordeon noch nicht kennt oder neu entdecken wird!

Tobias Escher - Accordeon/Vocals/Percussion

Bernhard „Böny“ Birk - Keys/Piano/Accordeon

Arne Meerwein - Altsax/Bassclarinet