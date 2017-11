Die Feierlichkeiten zu danopticums Jubiläum finden heute ihren Abschluss. Wurde im Oktober eine Werkschau der letzten 10 Jahre auf die kleine, grosse Kistenbühne gezaubert und im November eine exemplarische Kooperation mit den Berliner Freunden von „rant“ an gleicher Stelle zelebriert, so soll im Dezember, am Ende dieses ereignisreichen Jahres mal wieder der Blick auf die eigene, junge Szene und damit auch in die Zukunft von danopticum gewagt werden. Mit David Schuckart lade ich heute einen schillernden jungen Pianisten ein in meiner Reihe zu debütieren. In der Kiste ist er natürlich kein Unbekannter - schon mit seiner Band Gently Disturbed hat er sich intensiv mit elektronischer Klangerzeugung, Sequenzern, Synthesizern und Sampling beschäftigt. Wir dürfen gespannt sein was Daniel und David mit ihren Gästen für neue Töne spucken… Im Anschluss tatsächlich: Party mit den besten Vinylscheiben 2017 - es wird lang, es wird heiss und definitiv Late-Night!