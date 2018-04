Danse Avec Moi – 10 Jahre – Bronx Edition

Warum nicht einfach das ganze Jahr feiern? Dachten sich wohl auch die Jungs vom Haus für Elektrobedarf und laden im Mai direkt zur nächsten ausgelassenen Party anlässlich ihres zehnjährigen Jubiläums.

Und die hat es in sich: Kein Geringerer als Jake The Rapper ist an diesem Abend im Rahmen der „Danse Avec Moi“ im Climax zu Gast! Der charismatische DJ wuchs in Nordamerika auf, bis es ihn schließlich an die Hochschule für bildende Künste in Hamburg verschlug. Fortan arbeitete er nicht nur als Comiczeichner und Tattookünstler, sondern machte sich auch als Rapper, DJ und Schauspieler einen Namen. Mit dem Umzug nach Berlin 2005 wurde er kurze Zeit später zum Resident der legendären Bar 25 und erspielte sich bis zu deren Closing eine internationale Fangemeinde. Mittlerweile kann man den exzentrischen Workaholic in seiner Wahlheimat in Clubs wie dem Kater Blau, Watergate, Ritter Butzke, Wilde Renate, Sisyphos oder Chalet antreffen und seine Vita weist Kollaborationen mit namhaften Künstlern wie Format B, H.O.S.H. oder Oliver Koletzki auf. Man kann dem Mann, der problemlos die Brücke von Oldschool zu Newschool und von House zu Techno schlägt, also durchaus einen gewissen Legenden-Status bescheinigen. Umso schöner, ihn an diesem Abend im Kessel begrüßen zu dürfen! Neben Gastgeber Chamelio 3000 selbst sorgt an diesem Abend außerdem das Stuttgarter Duo Kriegberg & Sayuri für den Support.

