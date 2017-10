Danse Avec Moi – Techno Romantique

Mitte November ist im Climax ganz schön was los: Ein internationaler Gast-Act und gleich vier Local Heroes beehren den Keller der Calwer Straße 25 bei der „Techno Romantique“-Ausgabe der „Danse Avec Moi“! Neben den beiden Gastgebern Chamelio3000 und Maico von der Haus-Für-Elektrobedarf-Crew sind mit Femcat und Simon Jonas – wie der Eventname schon erraten lässt – zwei Besucher aus der Romantica mit von der Partie. Mit dem Climax sind die beiden jedoch nichtsdestotrotz bestens vertraut und freuen sich daher umso mehr auf das freundschaftliche Gastspiel. Der fünfte im Bunde ist DJ Dest: Aus dem griechischen Thessaloniki stammend, kann man den Klängen des griechischen House-Liebhabers u. a. regelmäßig an der Strandbar Alemagou auf Mykonos lauschen. Auf Sand zwischen den Zehen muss im Climax zwar verzichtet werden, mit feinstem Deep House ohne genretechnische Scheuklappen kommt aber hoffentlich auch so Urlaubsstimmung auf.