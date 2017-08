Danse avec moi - Coccinelle

Für ihre September-Ausgabe der „Danse Avec Moi“ haben sich die Gastgeber Chamelio und Maico gleich zwei besondere Acts eingeladen: Das Künstler-Kollektiv Südklang, das neben seiner Heimat Heilbronn auch im Kessel aktiv ist, sowie den Stuttgarter Maximilian Stolze, der nach einer ausgiebigen Tour durch Südamerika wieder in seiner Heimat angekommen ist. Hervorgegangen aus der eigenen Eventreihe für elektronische Musik, hat sich das Projekt Südklang mittlerweile zu einem eigenen Label entwickelt, dessen Künstler Django, Bukalemun, Mana und La Maka alle auch solo erfolgreich sind. Der zweite Gast des Abends, Maximilian Stolze ist zwar lieber im Alleingang unterwegs, kann sich dank seiner Reisen aber auch an einer Vielzahl von Eindrücken erfreuen, die sein Schaffen positiv beeinflussen. So kann er u. a. Clubs in Ecuador, Bangkok, Santiago de Chile oder Montpellier als seine Stationen aufführen. Seinen vielseitigen Sound fasst der umtriebige Vinyl-Liebhaber dennoch in nur drei kurzen Worten zusammen: deep, funky und treibend! Klingt nach einer fantastischen Kombination und einem grandiosen Abend im Climax.