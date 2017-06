Danse Avec Moi – live

Chamelio und Maico laden im Juli zu einer ganz besonderen Ausgabe ihrer „Danse Avec Moi“ im Climax: Gleich zwei Live-Acts werden den Club in der Calwer Straße beehren und mit ihrem einzigartigen Sound für eine unvergessliche Nacht sorgen. Als erster Gast tritt Sängerin, DJane

und Produzentin Mz Sunday Luv ins Rampenlicht: Die in Kanada geborene Künstlerin griechischer Abstammung hat ihren Lebens- und Schaffensmittelpunkt in die Kreativmetropole Berlin verlegt, von

wo aus sie Gigs in angesagten Clubs auf der ganzen Welt sowie auf Festivals wie dem Melt, der Fusion oder dem kroatischen Hartera wahrnimmt. Als Tochter einer Sängerin kam sie schon in jungen

Jahren mit dem Musikbusiness in Berührung und fand ihren Weg schließlich über die Arbeit als Performance Artist, Piercerin und Veranstalterin hinter den Decks, wo sie bis heute mit ihren

hypnotisch-elektronischen Kreationen begeistert. Unterstützt wird sie an diesem Abend vom Produzenten-Duo The Badgers, die ihren vielseitigen Sound selbst als „Fetish Songs For Night Clubs“ beschreiben. Als Live-Act setzen Yannick und Joël, die sich schon seit Schulzeiten kennen, auf

düstere und groovy Tunes, die jedoch nie ihre Tauglichkeit für die Tanzfläche verfehlen. Klingt nach einem Abend voller kreativer Energie!